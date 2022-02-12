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Kadıköy'de korkutan yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

#Yangın#Kadıköy#Apartman
Kadıköyde korkutan yangın 2 kişi dumandan etkilendi

Kadıköy'de 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında binanın içini duman kaplarken, binadakiler balkon ve cama çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Bostancı Mahallesi Emanet Sokak'ta 6 katlı binanın bodrum katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre bodrum katındaki elektrik panosundan çıktığı düşünülen yangın nedeniyle binanın içi bir anda dumanla kaplandı. Dumanı ve kokuyu fark eden binadakiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DUMAN NEDENİYLE BALKON VE CAMDA BEKLEDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler duman nedeniyle maskelerini taktıktan sonra bodrum katına girerek yangına müdahale etti. Korku ve panik yaşayan binadakiler balkon ve camlara çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken soğutma ve havalandırma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kadıköyde korkutan yangın 2 kişi dumandan etkilendi

KÖPEKLERİNİ DUMANDAN BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARDI

Binanın giriş katındaki bir iş yerinin sahibi olan Adem Ünlü, yangın haberini alarak hızla olay yerine geldi. Ünlü, dumanla kaplı iş yerine girerek 2 köpeğini dışarı çıkardı. Ünlü "içerisini duman kaplamış. Köpekleri dışarı çıkardım. Benim buradan çıkmamış yangın" diye konuştu.

Bir bina sakini "Uyandık, çok yoğun duman vardı. Balkona fırladık, yoğun koku olduğundan. Elektrikten çıkmış yangın herhalde" dedi. Ertan Çorlu isimli bir vatandaş ise "Elektrik panolarından çıkmış. Yukarıya kadar duman varmış. Panik yapmış bizimkiler. Çocukları almaya geldi" diye konuştu.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kadıköyde korkutan yangın 2 kişi dumandan etkilendi

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#Yangın#Kadıköy#Apartman

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