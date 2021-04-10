Kadıköy'de korkutan yangın! 1'i ağır 3 yaralı

Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara