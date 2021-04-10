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Cengiz ÇOBAN - Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de korkutan yangın! 1'i ağır 3 yaralı

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Kadıköy'de korkutan yangın! 1'i ağır 3 yaralı

Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadıköyde korkutan yangın 1i ağır 3 yaralı

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