Olay. FenerbahÃ§e Mahallesi Fener KalamÄ±ÅŸ Caddesi'ndeki KalamÄ±ÅŸ ParkÄ±'nda saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, parkta henÃ¼z bilinmeyen nedenle iki grup arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Evlilik teklifi yapmak iÃ§in parka geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen bir baÅŸka grup da kavga eden grubu uyarmak istedi. Bu esnada, kavga eden grup iÃ§inden bir kiÅŸi silahÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak kendilerini uyaranlarÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±.

Olayda 2'si evlilik teklifi yapmak iÃ§in parka gelen gruptan 1'tanesi ise kavga eden gruptan olmak Ã¼zere 3 kiÅŸi vÃ¼cutlarÄ±na isabet eden kurÅŸunlarÄ±n etkisiyle yaralandÄ±.Â

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan 3 yaralÄ± ambulansa alÄ±narak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken olaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 6 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Polis olayda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bir silaha da el koydu.

Olay nedeniyle toplanan meraklÄ± vatandaÅŸlarÄ± polis sÄ±k sÄ±k anons yaparak daÄŸÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye Ã§alÄ±ÅŸan gazetecilere ise bir kadÄ±n saldÄ±rmak istedi. KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bir sÃ¼re inceleme yaparak delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±.Â