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Kadıköy'de köpeğin kovaladığı motokurye kaza yaptı

#İstanbul#Kadıköy#Kaza
Kadıköyde köpeğin kovaladığı motokurye kaza yaptı

KADIKÖY'de verilen siparişi adrese götürmek için yola çıkan motosikletli kuryeye sokak köpeği havlayarak yaklaştı. Panik yapınca motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü düşerek yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kaza, geçen gün saat 01.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siparişi adrese götürmek için yola çıkan motosikletli kuryenin bir sokak köpeği havlayarak peşine takıldı.

Panik yapan sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motokuryenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kadıköyde köpeğin kovaladığı motokurye kaza yaptı


Kaza olan sokaktaki bir iş yerinde çalışan Veli Yalçın, "Büyük bir gürültü çıktı. Ambulans geldi, hastaneye götürdü" diye konuştu. Aynı mahallede başka bir motokurye ise, "Gece 1 sıralarında olmuş. Bizim arkadaş paket götürürken kaza yapmış. Köpek kovalamış. Ara sokaktan caddeye çıkan yerde. Bu tarz olaylarla çok karşılaşıyoruz. Köpek içgüdüsel bir şey yapıyor ama bu yüzden çok kaza oluyor. Duyduğum kadarıyla kırıkları varmış vücudunda" dedi.

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#İstanbul#Kadıköy#Kaza

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