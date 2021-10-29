Kadıköy'de klasik otomobillerle 'Yaşasın Cumhuriyet' konvoyu

Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı dolayısıyla 98 klasik otomobilden oluşan 'Yaşasın Cumhuriyet' konvoyu yola çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobillerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Konvoy, Bağdat Caddesi'nden Kadıköy istikametine ilerledi. Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı. Klasik otomobilcilerin konvoyu Kızıltoprak'ta sona erdi.
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