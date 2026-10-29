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Kadıköy'de klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji

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#Kadıköy#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Klasik Otomobil
Kadıköyde klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 12:38

İstanbul Kadıköy'de yaklaşık 50 klasik otomobil sürücüsü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kortej geçişi yaptı.

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Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 50 klasik otomobilden oluşan konvoy yola çıktı.

Kadıköyde klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Konvoy, Bağdat Caddesi'nden Kadıköy istikametine ilerledi.
Kadıköyde klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji

Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı. Klasik otomobilcilerin konvoyu Kızıltoprak'ta sona erdi.
Kadıköyde klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji

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#Kadıköy#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Klasik Otomobil

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