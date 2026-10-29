Kadıköy'de klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji

İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 12:38
İstanbul Kadıköy'de yaklaşık 50 klasik otomobil sürücüsü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kortej geçişi yaptı.
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Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 50 klasik otomobilden oluşan konvoy yola çıktı.
Türk bayrakları ve Atatürk
posterleriyle süslenen klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
coşkuyla kutlandı. Konvoy, Bağdat Caddesi'nden Kadıköy
istikametine ilerledi.
Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı. Klasik otomobilcilerin konvoyu Kızıltoprak'ta sona erdi.
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