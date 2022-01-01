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Kadıköy'de kilise kapısına yazı yazan şüpheli serbest bırakıldı

#Istanbul#Kadıköy#Kilise
Kadıköyde kilise kapısına yazı yazan şüpheli serbest bırakıldı

Kadıköy'de bulunan Anadolu Protestan Kilisesi'nin kapısına 2 gün önce sprey boya ile "Allah 1" yazdığı iddia edilen şüpheli, emniyette ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yazı, kilise görevlileri tarafından temizlendi.

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Olay 2 gün önce Caferağa Mahallesi'nde bulunan Anadolu Protestan Kilisesi'nde meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kilisenin kapısına sprey boya ile "Allah 1" yazdı. Kiliseye gelenler yazıyı fark ederek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kilisenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin incelemesinin ardından yazı, kilise görevlileri tarafından temizlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Psikolojim bozuk" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Şüphelinin emniyette ifade vermesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BİZ DE FARKLI BİR ŞEY SÖYLEMİYORUZ, ALLAH'IN BİR OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ"

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Kilise cemaatinden Volkan Çayır, "Sık sık olan bir olay bu. Üçüncü boyanmamız. Ben görevli değilim, kilisenin cemaatinden biriyim. Yüzde 90 bizim diğer kardeşlerimiz sildi. Güvenliğimizi polis sağlıyor, kilisenin kendi güvenliği değil, devletin sağladığı. Polisin konu ile bilgisi var. Yazıyı gördüm fotoğraf olarak geldi. 'Allah 1' yazılmış. Biz de farklı bir şey söylemiyoruz. Allah'ın bir olduğunu söylüyoruz" dedi.

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