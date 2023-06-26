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Kadıköy'de keserli kavga

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#Saldırı
Kadıköyde keserli kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 16:55

Kadıköy'de bir kişinin elindeki keserle çevredekilere saldırması sosyal medyada paylaşıldı. Elinde keser bulunan Ali Çapoğlu, bisikletli bir grupla yaşlıların kavgasını ayırmak isterken başına kask ile vurulduğunu öne sürdü.

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Olay, sabah saatlerinde Bostancı iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adalar'a gitmek için iskele önündeki kaldırımda bekleyen yaşlılar ile bisikletle kaldırımda ilerleyen grup arasında tartışma çıktı.

Kadıköyde keserli kavga

Yaşlıların, bisikletli grubun kaldırımda bisikletlerini sürmemeleri gerektiği konusunda uyarması üzerine tartışma ufak çaplı arbedeye dönüştü. Tartışmayı ayırmaya çalışan büfe işletmecisi Ali Çapoğlu da, bisikletli grubun kaldırımdan gitmemesi gerektiğini söylemesi üzerine iddiaya göre saldırıya uğradı.

Kadıköyde keserli kavga

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Başına kask ile darbe alan Çapoğlu, büfede bulunan keseri alarak bisikletlileri kovaladı. Ali Çapoğlu olay sonrasında hastaneye giderek darp raporu aldı. Olayın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kadıköyde keserli kavga

Kadıköyde keserli kavga

 

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#İstanbul#Kadıköy#Saldırı

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