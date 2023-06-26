Kadıköy'de keserli kavga

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Olay, sabah saatlerinde Bostancı iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adalar'a gitmek için iskele önündeki kaldırımda bekleyen yaşlılar ile bisikletle kaldırımda ilerleyen grup arasında tartışma çıktı.

Yaşlıların, bisikletli grubun kaldırımda bisikletlerini sürmemeleri gerektiği konusunda uyarması üzerine tartışma ufak çaplı arbedeye dönüştü. Tartışmayı ayırmaya çalışan büfe işletmecisi Ali Çapoğlu da, bisikletli grubun kaldırımdan gitmemesi gerektiğini söylemesi üzerine iddiaya göre saldırıya uğradı.

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Başına kask ile darbe alan Çapoğlu, büfede bulunan keseri alarak bisikletlileri kovaladı. Ali Çapoğlu olay sonrasında hastaneye giderek darp raporu aldı. Olayın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.