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Kadıköy'de kamyonet bariyerlere çarptı: Meyve ve sebzeler yola saçıldı

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#Kamyonet#Kaza#Kadıköy
Kadıköyde kamyonet bariyerlere çarptı: Meyve ve sebzeler yola saçıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:50

Kadıköy D-100 Karayolu'nda ilerleyen meyve ve sebze yüklü kamyonet beton bariyerlere çarptı. Kaza anında kamyonetin kırılan dorsesinde bulunan meyve ve sebzeler karayoluna döküldü.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkinde meydana geldi.  Muhittin Köysin idaresinde bulunan 34 AL 4626 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyonet Kadıköy istikametinde ilerlediği sırada iddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil kamyonetin önüne kırdı. Köysin, otomobile çarpmamak için aracını sol şeride doğru hareket ettirince direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kaza anında kamyonetin dorsesi kırılarak açılınca, içinde bulunan meyve ve sebzeler yola saçıldı.

Bu sırada, sürücü Köysin ile yanında bulunan kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yola saçılan sebze ve meyveleri yoldan kaldırırken, D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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#Kamyonet#Kaza#Kadıköy

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