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Kadıköy’de kafede kadın cinayeti! Mihriban Arduç silahlı saldırıda öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Kadın Cinayeti#Mihriban Arduç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 09:22

Kadıköy’de Mihriban Arduç (63) bir kafede Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Olay yerinden kaçan saldırgan Hakan Asilkan'ı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi’ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kadıköy’de kafede kadın cinayeti Mihriban Arduç silahlı saldırıda öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.

Kadıköy’de kafede kadın cinayeti Mihriban Arduç silahlı saldırıda öldürüldü

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Şüpheli Hakan Asilkan’ın kafeye gelişi ve kadını vurduktan sonra çevredekilerin panikle etrafa bakarken olay yerinden yürüyerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy’de kafede kadın cinayeti Mihriban Arduç silahlı saldırıda öldürüldü

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#Kadıköy#Kadın Cinayeti#Mihriban Arduç

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