Kadıköy'de kadına bıçaklı tehdit! 'Boğazını keserim' diyen sürücü yakalandı

Haberin Devamı

Olay dün akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana geldi. Trafik kazası yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü. Yerdeki sürücü kalkmaya çalışırken üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti.

'SENİN BOĞAZINI KESERİM' DİYE TEHDİT ETTİ

O sırada çevrede bulunan bir kadın, saldırgana tepki göstererek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla 'Senin boğazını keserim' diyerek kadını tehdit etti.

Haberin Devamı

Ağır küfürler eden saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, ekiplerinin elinde bulundurduğu kesici aletle çevreyi tehdit eden ve diğer araç sürücünü darbeden şüphelinin A.G. olduğu belirledi. A.G. aynı gün olayda elinde olan kesici alet ile yakalandı.