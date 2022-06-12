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Kadıköy’de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 70 gözaltı

#Kadıköy#Gösteri#HDP
Kadıköy’de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 70 gözaltı

Kadıköy’de, düzenlenen izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. İstanbul Valiliği, polisin uyarılarına rağmen yürümek isteyen gruba müdahale edilerek 70 kişinin gözaltına alındığı ve görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

 

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HDP’nin çağrısıyla ’Gemlik Yürüyüşü’ne katılacak olanlar, otobüslerle Bursa’nın Gemlik ilçesine gitmek üzere saat 13.00’de Kadıköy Bahariye Caddesi’nde toplandı. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 70 kişi gözaltına alındı.  

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bugün HDP organizesinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere Sancaktepe, Maltepe ve Kadıköy ilçelerimizden araç kaldırılacağı ve izinsiz yürüyüş yapılacağı bilgisi alınmıştır. Kadıköy ilçemizde izinsiz toplu yürüyüş yapan ve aralarında HDP ve DBP Milletvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek, gerekli uyarılarda bulunulmuştur. 2911 Sayılı Yasaya aykırılık teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık vererek, toplu yürüyüşte ısrar eden ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edilerek 70 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca grupları provoke ederek, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.  

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#Kadıköy#Gösteri#HDP

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