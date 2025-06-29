Kadıköy'de izinsiz gösteriye 47 gözaltı

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Polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen yürüyüşe devam etmek isteyen gruba müdahale edildi. Aralarında gazeteci İrfan Değirmenci’nin de bulunduğu 47 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİ GÜL: ‘İZİN VERİLMEYECEK’

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada bazı marjinal grupların toplanma ve yürüyüş çağrıları yaptığı görülmektedir. Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır” dedi.