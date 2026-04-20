Kadıköy'de istinat duvarı çöktü

#Kadıköy#Fenerbahçe Stadyumu#İnşaat Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 15:42

İstanbul Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe stadyumunun bulunduğu yerin hemen yan tarafında inşaat şantiye alanında istinat duvarı çöktü. İşçilerin kaldığı konteyner istinat duvarının çökmesi sonucu devrildi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde inşaat sahasında bulunan istinat duvarının bir kısmı aniden çöktü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında inşaat alanında çalışan işçilerin bulunduğu, ancak ilk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bölge şeritlerle kapatılırken, ekipler alanda inceleme başlattı. Yetkililer, çökmenin nedenine ilişkin teknik araştırmanın sürdüğünü belirtirken, çevredeki binalar ve yol güvenliği açısından da ek tedbirler alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

