×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de iş yerinden kaçıp çatılarda dolaşan makak maymunu koruma altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Fikirtepe#Maymun
Kadıköyde iş yerinden kaçıp çatılarda dolaşan makak maymunu koruma altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 11:42

İstanbul Kadıköy'de rhesus makak cinsi maymun izinsiz olarak bulundurulduğu öğrenilen iş yerinden kaçtı. Maymun kaçtıktan sonra çatı ve balkonlarda dolaşırken ekipler tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Haberin Devamı

Olay, Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan rhesus makak maymunu, tutulduğu iş yerinden kaçarak çevredeki binaların çatı ve balkonlarında gezmeye başladı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu makak maymunu saklandığı yerde yakalanarak koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.

Maymunu iş yerinde izinsiz olarak bulundurduğu belirlenen kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Gözden KaçmasınEpsteinin gizli deposundakiler ortaya çıktı: Baskını öğrenip evden kaçırmışEpstein'in gizli deposundakiler ortaya çıktı: Baskını öğrenip evden kaçırmış!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Fikirtepe#Maymun

BAKMADAN GEÇME!