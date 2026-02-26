Kadıköy'de iş yerinden kaçıp çatılarda dolaşan makak maymunu koruma altına alındı

Haberin Devamı

Olay, Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bulundurulması yasaklı türler arasında yer alan rhesus makak maymunu, tutulduğu iş yerinden kaçarak çevredeki binaların çatı ve balkonlarında gezmeye başladı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu makak maymunu saklandığı yerde yakalanarak koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.

Maymunu iş yerinde izinsiz olarak bulundurduğu belirlenen kişi hakkında idari işlem uygulandı.