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Kadıköy’de inşaat kaplaması devrildi: İkiz kardeşler altında kaldı! O anlar kamerada

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#Kadıköy#İnşaat Kazası#İkiz Kardeşler
Kadıköy’de inşaat kaplaması devrildi: İkiz kardeşler altında kaldı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 14:18

Kadıköy'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dış koruma kaplamasının yayaların üzerine devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay Olay, 28 Eylül pazerrtesi günü saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İKİZ KARDEŞLER YARALANDI

Kazaya ilişki yeni detaylar da ortaya çıkıtı. Caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen ikiz kardeşler, Zeynep A. ve emekli öğretmen Ayfer A’nın üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ikiz kardeşler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan ikiz kardeşlerin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kadıköy’de inşaat kaplaması devrildi: İkiz kardeşler altında kaldı O anlar kamerada

OLAY ANI KAMERADA

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İnşaat dış koruma kaplamasının devrilerek ikiz kardeşlerin yaralandığı kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yayaların kaldırımda yürüdüğü sırada inşaatın koruma panosunun devrildiği anlar görülüyor. Görüntülerde 2 kişinin kaplamanın altında kaldığı anlar da yer alıyor.

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#Kadıköy#İnşaat Kazası#İkiz Kardeşler

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