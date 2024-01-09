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Kadıköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerda yangın çıktı

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#Kadıköy#İşçi Konteyner#Yangın
Kadıköyde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerda yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 03:45

Kadıköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, saat 00.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Gedikli Sokak üzerinde bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm konteynere sıçradı. Yangının büyüdüğünü gören inşaat işçileri dışarı kaçtı.

Kadıköyde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerda yangın çıktı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kadıköy#İşçi Konteyner#Yangın

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