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Kadıköy'de inanılmaz görüntü: Birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar!

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#Kadıköy#Kavga#Cep Telefonu Görüntüleri
Kadıköyde inanılmaz görüntü: Birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 15:04

Kadıköy'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attı. O anları çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Olay, dün saat 19:00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi. Otoparktan çıkış yapan bir otomobilde bulunan kadın ile başka bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Kadıköyde inanılmaz görüntü: Birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar

Kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı. Uzun süre kavga etmeye devam eden kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Kadıköy#Kavga#Cep Telefonu Görüntüleri

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