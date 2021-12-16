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Kadıköy'de ilginç anlar! 'Ben Superman'im' diyerek kafedeki masaların üzerine atladı

#Kadıköy#Superman#Kafe
Kadıköyde ilginç anlar Ben Supermanim diyerek kafedeki masaların üzerine atladı

Kadıköy’de bir vatandaş, ‘Ben Superman’im’ diyerek bir kafede oturan müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, yerde süründükten sonra koşarak uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz salı günü gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy’deki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerin mekanda yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, ‘Ben Superman’im’ diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı. Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköyde ilginç anlar Ben Supermanim diyerek kafedeki masaların üzerine atladı

“MASALARIN ÜZERİNE ATLADI”

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, “Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor” diye konuştu.

Kadıköyde ilginç anlar Ben Supermanim diyerek kafedeki masaların üzerine atladı

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