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Kadıköy’de iki sürücünün yumruklu kavgası kamerada

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#Kadıköy#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 10:28

İstanbul Kadıköy’de yol verme tartışması yaşayan taksi şoförü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için polis biber gazı sıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadıköy’de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, taksi şoförü ile bir otomobil sürücüsü trafikte yol verme nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle araçlarını yolda durdurup inen şahıslar birbirlerine girdi. Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavgayı sonlandırmada, çevredeki vatandaşlar ile polisler güçlük çekti. Polis ekipleri birbirlerine saldıran şahıslara biber gazı ile müdahale etti. Tarafların polis tarafından engellenmesiyle kavga sonlandı.
Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#Kadıköy#İstanbul#Polis

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