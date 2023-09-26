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Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

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#Kaza#Trafik Kazası#Kadıköy
Kadıköyde iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:50

Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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 Kaza, saat 05.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Kaya’nın kullandığı 34 DMN 793 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ercan Güzel yönetimindeki 34 GU 9799 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan araçlar kaldırıma çıktı. Ercan Güzel’in kullandığı otomobil ise aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kazada, sürücü Ercan Güzel ile diğer otomobilin sürücüsü Emirhan Kaya ile yolcu koltuğunda oturan Mikail Üstünsoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadıköyde iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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#Kaza#Trafik Kazası#Kadıköy

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