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Kadıköy’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

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#Kavga#Kadıköy#Silah
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:47

Kadıköy'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı, her iki guruptan 7 kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada 3 kişi yaralandı. 

Kadıköy’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı



Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis kavgaya karışan her iki taraftan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Kavga#Kadıköy#Silah

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