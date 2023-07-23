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Kadıköy'de İETT otobüsünde renkli görüntüler

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#İstanbul#Pendik#Kadıköy
Kadıköyde İETT otobüsünde renkli görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 11:25

İstanbul Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüste dans eden grubun eğlencesi kameraya yansıdı.

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Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsü, gece saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti. Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.

BAZI YOLCULAR DA EĞLENCEYE KATILDI

Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı. Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı. Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı. Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti. (DHA)

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#İstanbul#Pendik#Kadıköy