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Kadıköy'de İETT otobüsünde panik: Kadına vurdu, yolculara biber gazı sıkıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#İstanbul#Bostancı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 16:30

Kadıköy'de İETT otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Yolcular arasında çıkan tartışmada bir kişi, diğer yolculara biber gazı sıkarak kaçtı. Bu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Kadıköyde İETT otobüsünde panik: Kadına vurdu, yolculara biber gazı sıkıp kaçtı

Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü. Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi.

Kadıköyde İETT otobüsünde panik: Kadına vurdu, yolculara biber gazı sıkıp kaçtı

Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.

Kadıköyde İETT otobüsünde panik: Kadına vurdu, yolculara biber gazı sıkıp kaçtı

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YAŞANANLAR KAMERADA

Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı. Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Kadıköyde İETT otobüsünde panik: Kadına vurdu, yolculara biber gazı sıkıp kaçtı

Kadıköyde İETT otobüsünde panik: Kadına vurdu, yolculara biber gazı sıkıp kaçtı

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#Kadıköy#İstanbul#Bostancı

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