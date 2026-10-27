Kadıköy'de İETT otobüsünde panik: Kadına vurdu, yolculara biber gazı sıkıp kaçtı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bostancı'da seyir halindeki bir otobüste yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Otobüste bulunan şüphelinin, bir kadın yolcuya vurduğu öne sürüldü. Duruma tepki gösteren diğer yolcular, şüphelinin otobüsten indirilmesini istedi.

Bu sırada, bir başka yolcuyla da kavga eden şüpheli önce yolcuya, ardından otobüsün içine biber gazı sıktı.

Haberin Devamı

YAŞANANLAR KAMERADA

Otobüsün durması üzerine şüpheli ve tüm yolcular dışarı çıktı. Şüphelinin kaçması ve otobüste yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.