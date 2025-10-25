×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Kadıköy'de İETT otobüsü kazası

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#D-100 Karayolu
Kadıköyde İETT otobüsü kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 08:51

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TR 0450 plakalı İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadıköyde İETT otobüsü kazası

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Gözden KaçmasınHafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı 12 kentte sarı kodlu alarmHafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! 12 kentte sarı kodlu alarmHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kadıköy#D-100 Karayolu

BAKMADAN GEÇME!