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Kadıköy’de İETT ile otomobil çarpıştı

#Kadıköy#İett Otobüsü#Trafik Kazası
Kadıköy’de İETT ile otomobil çarpıştı

Kadıköy’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobil sürücüsü, 34 RB 8417 Aydın Sarı yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredekiler durumu itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kadıköy’de İETT ile otomobil çarpıştı

Kazayı gören esnaf Nazım Ayyıldız, "Buraya bir önlem alınması lazım. Kadın sürücü, ‘Dur’ tabelasına uymayınca kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü kafasını çarptığı için hastaneye götürüldü. Otobüste 2 yolcu yaralandı. Bu tabelalara uyulsa kazalar yaşanmaz" şeklinde konuştu.

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Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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#Kadıköy#İett Otobüsü#Trafik Kazası

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