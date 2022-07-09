Kadıköy’de İETT ile otomobil çarpıştı

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobil sürücüsü, 34 RB 8417 Aydın Sarı yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredekiler durumu itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayı gören esnaf Nazım Ayyıldız, "Buraya bir önlem alınması lazım. Kadın sürücü, ‘Dur’ tabelasına uymayınca kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü kafasını çarptığı için hastaneye götürüldü. Otobüste 2 yolcu yaralandı. Bu tabelalara uyulsa kazalar yaşanmaz" şeklinde konuştu.

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Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.