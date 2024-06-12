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Kadıköy'de içinde hasta olduğuna inanmadıkları ambulansın önünü kesen iki maganda yakalandı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Kadıköy
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 11:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafikte ambulansın önünü kesen M.T. ve E.B.'nin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

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POLİS MAGANDALARI YAKALADI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, yapılan incelemede ambulansın önünü kesen motosiklet sürücüsünün M.T., arkasında oturanın ise E.B. olduğunu tespit etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önüne geçen şahısların yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Kadıköy

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