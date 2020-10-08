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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ/DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 12:58 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de hareketli anlar... Saklandığı binada yakalandı

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KADIKÖY'de  elinde muşta olan bir kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı. Yaşanan arbedede  kuyumcu başından yaralanırken, kaçan şüpheli saklandığı bir apartmanda yakalandı. Kuyumcunun yakınları şüpheliyi darp etmeye çalıştı, polis engelledi. Başından yaralanan kuyumcunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay saat 11.30 sıralarında Göztepe'de Fahrettin Kerim Gökay caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre elinde muşta olan bir kişi kuyumcuya gelerek soygun yapmak istedi. Kuyumcu  ile soyguncuya arasında arbede yaşandı. Soyguncu kuyumcuyu başından yaraladıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Soygun teşebbüs aşamasında kalırken,  yakın bir binanın içinde saklanmaya çalışan şüpheli,  bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından  saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Binadan çıkarılan şüpheliye, polis aracına bindirildiği sırada kuyumcunun yakınları üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı, polis engel oldu.   Şüpheli polis merkezine götürülürken, çevredeki  vatandaşlar  şüpheliyi yakalayan polis ekiplerini alkışladı.

Başından yaralanan kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bazı görgü tanıkları, olayla ilgili olarak  “Muşta ile içeri girmiş soygun yapmak istedi. Yaya olarak kaçarken binaya saklandı. Polis ekipleri soyguncuyu yakaladı “ dediler.

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