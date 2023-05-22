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Kadıköy'de hareketli anlar :4 gözaltı

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#Kadıköy#Yüksek Sesle Müzik#Polise Saldırı
Kadıköyde hareketli anlar :4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 00:31

Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grubu polis ekipleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, ekiplerin ikinci kez kendilerini uyarmaya geldiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında biber gazı sıkan polise yumruk atıldı. Polisin havaya ateş açtığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Moda Sahili'nde meydana geldi.  İddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grup çevredeki vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu uyararak olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra grup uyarıları dikkate almayarak yüksek sesle müzik dinlemeye devam etti.

İhbar üzerine ikinci kez olay yerine gelen polis ekipleri ile grup arasında arbede çıktı. Gruptaki bir kişi biber gazı sıkan polise yumruk attı. . Polis memuru havaya ateş ederek grubu dağıttı. Olay sırasında 4 kişi gözaltına alınırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde; polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada, grubun ekiplere müdahale etmeye çalıştığı ve bunun üzerine ekiplerin biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştığı görülüyor.

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Kadıköyde hareketli anlar :4 gözaltı

Polisin biber gazı sıkmasının ardından bir kişinin polis memuruna yumruk attığı ve bunun üzerine bir polisin silahını çekerek havaya 3 el uyarı ateşi açması ve gözaltına alınan kişiler görülüyor. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Kadıköyde hareketli anlar :4 gözaltı

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#Kadıköy#Yüksek Sesle Müzik #Polise Saldırı

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