Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Polis#İstanbul
Kadıköyde gürültü gerginliği: Polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 11:54

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan gürültü tartışması nedeniyle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, olayın yaşandığı sokakta çalışma başlatırken polisle mahalleli arasında kısa sürede gerginlik yaşandı.

Haberin Devamı

Olay saat 00.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahalle sakinleri arasında gürültü tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken mahallede tansiyon yükseldi. Olayın yaşandığı sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gürültü tartışması sebebiyle kavga eden taraflar polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan kavganın sona ermesiyle polis, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay sonrası sokak üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleriyle mahalleli arasında kısa sürede gerginlik yaşandı.

Emniyet güçlerinin mahalle sakinlerine 'evlerinize dönün' uyarılarıyla olaylar sakinleşirken güvenlik güçleri tedbir amaçlı bir süre daha sokaktaki bekleyişini sürdürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Polis#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger

BAKMADAN GEÇME!

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger