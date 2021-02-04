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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

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Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
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Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınanlardan 23 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan 23 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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