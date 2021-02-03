Kadıköy’de göstericiler polis araçlarına saldırdı! Fahrettin Altun'dan sert tepki
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından saldırı anının görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Altun, "Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil!" dedi.
Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.
FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ
Polis aracına saldıran göstericilerin videosunu paylaşan Fahrettin Altun, "Bunlar mı “Türkiye’nin evlatları?” Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz. Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil!" diyerek tepki gösterdi.
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