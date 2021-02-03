MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadıköy’de göstericiler polis araçlarına saldırdı! Fahrettin Altun'dan sert tepki
GeriGündem Kadıköy’de göstericiler polis araçlarına saldırdı! Fahrettin Altun'dan sert tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 00:55 | Son Güncelleme:

Kadıköy’de göstericiler polis araçlarına saldırdı! Fahrettin Altun'dan sert tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından saldırı anının görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Altun, "Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil!" dedi.

Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

Polis aracına saldıran göstericilerin videosunu paylaşan Fahrettin Altun, "Bunlar mı “Türkiye’nin evlatları?” Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz. Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil!" diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy’de göstericiler polis araçlarına saldırdı Fahrettin Altundan sert tepki

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle