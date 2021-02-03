Kadıköy’de göstericiler polis araçlarına saldırdı! Fahrettin Altun'dan sert tepki

Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

Polis aracına saldıran göstericilerin videosunu paylaşan Fahrettin Altun, "Bunlar mı “Türkiye’nin evlatları?” Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz. Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil!" diyerek tepki gösterdi.