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Kadıköy'de feci kaza! Milyonluk araç hurdaya döndü

#Trafik Kazası#Lüks Otomobil#Kadıköy

Kadıköy'de iddiaya göre, yolda hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Park halindeki otomobillerden birinde bulunan kadın hafif yaralandı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Baha Erdem'in kullandığı 34 BAH 32 plakalı lüks otomobil, yolda hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolünden çıktı. Otomobil, park halinde bulunan 34 KP 1446 ve 34 LL 7110 plakalı otomobillere çarptı.

Kadıköyde feci kaza Milyonluk araç hurdaya döndü


Park halindeki otomobillerden birinde bulunan kadın hafif yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı kadın ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması için bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.

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#Trafik Kazası#Lüks Otomobil#Kadıköy

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