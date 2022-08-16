Kadıköy'de evsiz çift mahallenin kâbusu oldu!

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı. Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.