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Kadıköy'de doktoru odaya kilitleyip makas ve su ısıtıcısı ile saldıran kadın tutuklandı

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#Darp#Kadıköy#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:13

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli kadın doktor, bir hastanın annesi tarafından makas ve su ısıtıcısıyla darbedilip yaralandı. Sağlık Bakanlığı, doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

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Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi.

Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

Kadıköyde doktoru odaya kilitleyip makas ve su ısıtıcısı ile saldıran kadın tutuklandı

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darbetti. Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı.

Kadıköyde doktoru odaya kilitleyip makas ve su ısıtıcısı ile saldıran kadın tutuklandı

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DOKTOR 12 YERİNDEN YARALANDI

"Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı. Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköyde doktoru odaya kilitleyip makas ve su ısıtıcısı ile saldıran kadın tutuklandı

Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu.

Doktorun darbedilmesinin ardından hastanenin koridorlarında yaşanan olaylar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kadıköyde doktoru odaya kilitleyip makas ve su ısıtıcısı ile saldıran kadın tutuklandı

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA TUTUKLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok" denildi. (DHA)

 

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#Darp#Kadıköy#Hastane

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