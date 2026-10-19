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Kadıköy'de devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı! Cadde trafiğe kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Vinç#Kaza
Kadıköyde devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı Cadde trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 11:35

İstanbul Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı. Olayda yaralanan olmazken, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi trafiğe kapatıldı.

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Kadıköy, Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı. Olayda yaralanan olmazken, cadde trafiğe kapatıldı.

Kadıköyde devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı Cadde trafiğe kapatıldı

Kadıköyde devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı Cadde trafiğe kapatıldı

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#Kadıköy#Vinç#Kaza

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