Kadıköy'de devrilen vinç 11 katlı binaya çarptı! Cadde trafiğe kapatıldı

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 11:35
İstanbul Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı. Olayda yaralanan olmazken, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi trafiğe kapatıldı.
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Kadıköy, Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı. Olayda yaralanan olmazken, cadde trafiğe kapatıldı.
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