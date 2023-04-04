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Kadıköy'de dernek binasının camlarını kırdı, gözaltına alındı

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#Kadıköy#Rasimpaşa#Dernek
Kadıköyde dernek binasının camlarını kırdı, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 11:44

Kadıköy'de Kur'an kursunun da bulunduğu dernek binasının camlarının kırılmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.B.'nin bahçeye giren köpeğini dışarı çıkarmak isteyen dernek binası yöneticilerine kızarak camları kırdığını söylediği öğrenildi.

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Kadıköy Rasimpaşa İlim Kültür ve Sosyal Hizmetleri Derneği'nin camlarını kıran bir kadının videosunun sosyal medyada yayılması üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası olayın dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi.

İddiaya göre, A.B. (34) adlı kadın köpeğini gezdirirken, köpek dernek bahçesine girdi. O sırada bahçede oynayan çocuklar köpekten korktu. Bunun üzerine dernek yöneticileri köpeği dışarı çıkarmaya çalıştı. Köpeğine müdahale edildiğini gören A.B. duruma sinirlendi ve derneğin camlarına taş atmaya başladı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. A.B., daha sonra olay yerinden ayrıldı. Dernek yöneticileri A.B.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, A.B.'yi gözaltına aldı. A.B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

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Konuyla ilgili konuşan dernek binasında bulunan Kur'an kursunun hocası Abdulsamet Ekşi, "Burası Kadıköy Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kursu. Burada gündüz Kur'an eğitimi veriliyor. Bir kadın gündüz vakti geldi saldırdı. Biz kadına hiçbir şey yapmadık. Karakola ifademizi verdik. Zaten müftülüğümüz, kaymakamlığımız şu an devrede. Gereken yapılacaktır. Olay dün gündüz oldu. Gündüz saatinde geldi saldırdı yani. Camları kırdı, tehdit etti, küfür etti gitti. Kesinlikle şikayetçiyiz" diye konuştu.

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#Kadıköy#Rasimpaşa#Dernek

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