Kadıköy'de denizdeki dalgaların çarptığı 3 yüzücünün arkadaşı konuştu

Olay, Kadıköy Şaşkınbakkal Sahili'nde 4 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle bir anda yükselen dalgalara kapıldı. Lodos nedeniyle sahilde etkisini artıran dalgalar, Yavuz C., Haluk Ç. ve Nusret M.'yi kayalıklara savurdu. Sert şekilde kayalıklara çarpan yüzücüler çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sahilde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralılardan Yavuz C. ve Haluk Ç.'nin sırt, bacak ve bel bölgelerinde derin yaralar oluştuğu; tedavilerinin evlerinde sürdüğü öğrenildi. Bacağında kırık tespit edilen Nusret M.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



"AMAÇLARI LODOSTA DENİZE GİRMEK DEĞİLDİ, KIYIDAN DALGALARLA KEYİF YAPMAK İSTEDİLER"



Olayla ilgili konuşan yüzücülerin arkadaşı ve spor hocası Kahraman Nail, "Arkadaşlarımızla Yalova'da şehit düşen polislerimizi anmak için soğuk havada denize girdik. Ondan sonraki günlerde lodos başladı. Amaçları lodosta denize girmek değildi, kıyıdan dalgalarla keyif yapmak istediler. Dalga olmasaydı denize gireceklerdi çünkü bizim ekibin en eskileridir ve 20 yıllık yüzücülerdir. O dalgayı hesap edemediler, dalgaların boyu 3 metreye kadar çıkıyordu, o sırada kıyıdalardı. Kıyıdan dalga alıyor, duvara çarparak hepsini yere düşürüyor. Bir arkadaşımız hastanede şuan da ameliyata aldılar, bacağına platin takıldı. Diğer arkadaşlarımız da derin yarıklar var" dedi.

