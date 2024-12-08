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Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

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#İstanbul#Kadıköy#Kadıköy Haberleri
Kadıköyde denizde erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 11:35

Kadıköy, Bostancı İskelesi’nde erkek cesedi bulundu. Kıyıya çıkarılan cesedin 39 yaşındaki Evrem M.’ye ait olduğu, kesin ölüm nedeninin ise otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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Sabah saatlerinde Bostancı İskelesi’nde denizin yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ekipler, cesedi sudan karaya çıkardı.

Kadıköyde denizde erkek cesedi bulundu

Polis ekipleri olay yeri çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde cesedin 39 yaşındaki Evren M.’ye ait olduğu belirlendi. Evren M.’nin cansız bedeni cenaze aracıyla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kadıköyde denizde erkek cesedi bulundu

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Kadıköyde denizde erkek cesedi bulundu

 

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#İstanbul#Kadıköy#Kadıköy Haberleri

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