Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

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Sabah saatlerinde Bostancı İskelesi’nde denizin yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ekipler, cesedi sudan karaya çıkardı.

Polis ekipleri olay yeri çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde cesedin 39 yaşındaki Evren M.’ye ait olduğu belirlendi. Evren M.’nin cansız bedeni cenaze aracıyla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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