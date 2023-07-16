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Kadıköy’de denetime takıldı! Tehdit etti: Beni çıldırtma

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#İstanbul#Kadıköy#Polis
Kadıköy’de denetime takıldı Tehdit etti: Beni çıldırtma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 09:40

İstanbul Kadıköy’de trafik denetimine takılan sürücü, polise zor anlar yaşattı. Trafik cezası kesilen Talha K. habercilere de hakaret etti. Talha K., “Kameranı çek, beni çıldırtma. Kamerayı çek, kameranı kırarım” dedi.

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Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için 'modifiye araç' denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi.
Denetime Talha K. adlı kişi ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 1.4 promil alkollü sürücüye 4 bin 64 TL alkollü araç kullanmaktan, 4 bin 64 TL ise abartı egzozdan cezai işlem uygulandı. Otomobili bağlanan Talha K., denetimi haberleştirmeye çalışan habercilere küfürler savurarak saldırdı.

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“Kameranı çek, sana saldırırım ben sana söyleyeyim. Kamerayı çek, kameranı kırarım” diye tehdit eden sürücüyü polis sakinleştirmekte zor anlar yaşadı. Habercileri tehdit eden Talha K. polis merkezine götürüldü.

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#İstanbul#Kadıköy#Polis

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