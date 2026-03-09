×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de dehşet! Merdivenle eve girdiler, evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çaldılar

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Hırsızlık#Gasp
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 16:06

İstanbul Kadıköy’de merdiven dayayarak girdikleri evde bulunan Figen P. (68) ile bakıcısının ellerini ve ayaklarını bağlayarak evde bulunan kasadaki 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 10 bin lirayı çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Fikirtepe Dumlupınar mahallesinde 5 Mart'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Neriman F.P. ile bakıcısı M.K.’nın bulunduğu eve, binaya dayadıkları merdivenle giren 3 kişi, mağdurların el ve ayaklarını bağladı. Polisin araştırmasına göre şüpheliler ölüm tehdidi ile evin yatak odası bölümünde bulunan kasayı açtırarak içinde bulunan 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile 10 bin lirayı aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kadıköyde dehşet Merdivenle eve girdiler, evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çaldılar

"ÖLDÜRECEKLER SANDIM KASANIN YERİNİ GÖSTERDİM"

Neriman F.P poliste verdiği ifadesinde "Uyuyorduk. Bir anda evde bulunan insanlar gördüm. Bizi korkutup ellerimi ve ayaklarımızı bağladılar. Kasanın nerede olduğunu sordular. Önce söylemek istemedim. Ancak daha sonra öldürülme korkusuyla kasayı gösterip anahtarın yerini söyledim. Sonra kasayı boşaltıp kaçtılar" dedi.

Kadıköyde dehşet Merdivenle eve girdiler, evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çaldılar

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın Kartvizit alıp 500 milyon liralık altın verdiler Gerçeği öğrenince başlarından aşağı kaynar su döküldü | Manisadaki akılalmaz dolandırıcılıkta karar verildiKartvizit alıp 500 milyon liralık altın verdiler! Gerçeği öğrenince başlarından aşağı kaynar su döküldü | Manisa'daki akılalmaz dolandırıcılıkta karar verildiHaberi görüntüle

POLİS ALARMA GEÇTİ

Bir süre sonra bağlarından kurtularak polise haber veren yaşlı kadın ve bakıcısının ihbarı üzerine polis alarma geçti. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin ellerindeki merdivenle binaya yaklaştıkları daha sonra binaya dayayarak 1.katta bulunan daireye balkondan girdikleri görüldü.

Kadıköyde dehşet Merdivenle eve girdiler, evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çaldılar

3 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelileri evlerine kadar takip etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden T.A.(35) Başakşehir, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa’da ki 3 adrese yapılan eş zamanlı baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramada 46 bin 90 lira, altın ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyonları sürdüren polis olaya karışan A.S.(26) Gaziosmanpaşa’da, yurt dışına çıkmaya çalışan F.A(27).’yı ise Sabiha Gökçen Havalimanında uçağa binmek üzereyken gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Kadıköyde dehşet Merdivenle eve girdiler, evdekilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp altınları çaldılar

Gözden KaçmasınSelçuklunun 800 yıllık kayıp kitabeleri tarihi surlar ve evlerin duvarlarında bulunduSelçuklu'nun 800 yıllık kayıp kitabeleri tarihi surlar ve evlerin duvarlarında bulunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Hırsızlık#Gasp

BAKMADAN GEÇME!