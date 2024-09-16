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Olay, dÃ¼n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Caddebostan, Ã‡akÄ±r Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re kÃ¶kleri Ã§Ã¼rÃ¼yen aÄŸaÃ§ sokaÄŸa devrildi. AÄŸacÄ±n dallarÄ± bir binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde park halinde bulunan 34 GND 612 plakalÄ± araca zarar verdi. AracÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken, olay sÄ±rasÄ±nda sokaktan kimsenin geÃ§memesi olasÄ± bir faciayÄ± Ã¶nledi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri devrilen aÄŸacÄ±n Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Ä°tfaiye ve belediye ekipleri ekipleri dallarÄ±nÄ± kestiÄŸi aracÄ± bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rdÄ±.Â