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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.05.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Kadıköy'de çoban köpeklerinin sahil keyfi

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Kadıköy'de çoban köpeklerinin sahil keyfi
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KADIKÖY'de iki Anadolu çoban köpeği, sahibinin kaymakamlıktan aldığı 2 saatlik özel izinle dışarı çıktı. Uzun süredir evde olan köpekler, Caddebostan Plajı'nda denize girerek gönüllerince vakit geçirdi.

Koronavirüs nedeniyle sahipleri evden dışarı çıkamayınca uzun süre evde kalan Anadolu çoban köpekleri, Aykız ve Balkız, sahipleri tarafından Kadıköy Kaymakamlığı'ndan alınan 2 saatlik özel izinle dışarı çıktı. Anne ve kız olan çoban köpekleri, sahipleriyle Caddebostan Sahili'ne geldi. Köpekler, plajda doyasıya eğlendi ve denize girdi. Köpeklerin sahibi Avukat Barış Aydın, "İstanbul'da serbest avukat olarak çalışıyorum. Hayvan dostuyum, 2 tane köpeğim var. Kaymakamlıktan özel izin alarak onları yüzdürmek için geldim. Kısa bir vakit geçirdik daha sonra evimize gideceğiz. Yüzmeyi çok severler. Onlar Anadolu çoban köpeği, anne ve kızı yüzdürdükten sonra evimize gideceğiz." dedi.

Kadıköyde çoban köpeklerinin sahil keyfi

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