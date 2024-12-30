Kadıköy'de "cinsel sapkınlık partisi" iddiasında 25 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların 4 suç kaydı bulunan T.T. ile 2 suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi.Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi. Polis, sözkonusu adrese operasyon düzenledi.Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi. Operasyonda 2 organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.



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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(DHA)