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Kadıköy'de "cinsel sapkınlık partisi" iddiasında 25 gözaltı

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#Kadıköy#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 13:29

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde internette videolarla cinsel sapkınlık partisi düzenledikleri ve buna katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan toplam 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların 4 suç kaydı bulunan T.T. ile 2 suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi.Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.

Kadıköyde cinsel sapkınlık partisi iddiasında 25 gözaltı

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi. Polis, sözkonusu adrese operasyon düzenledi.Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi. Operasyonda 2 organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Kadıköyde cinsel sapkınlık partisi iddiasında 25 gözaltı
2 KİŞİ TUTUKLANDI

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kadıköyde cinsel sapkınlık partisi iddiasında 25 gözaltı
Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(DHA)

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#Kadıköy#İstanbul#Polis

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