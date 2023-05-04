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Kadıköy'de Cihan Aymaz'ın öldürüldüğü yere çiçek ve müzik aletleri bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Cinayet#Cihan Aymaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 17:08

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın arkadaşları öldürüldüğü yere çiçek ve müzik aletleri bıraktı.

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Yaklaşık 4 yıl boyunca kargo şirketinde çalışan 30 yaşındaki Cihan Aymaz, işinden ayrılınca sokaklarda şarkı söylemeye başladı. Geçen Salı akşamı saat 19.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da tartıştığı Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayeti protesto eden Aymaz'ın sevenleri ve arkadaşları saldırıya uğradığı yere gelerek çiçek ve müzik aletleri bıraktı. Arkadaşları Cihan Aymaz'ın öldürüldüğü noktaya, "Kardeşimizi Kaybettik" , "Başımız Sağ olsun" ,"Sokak Müzisyeniyim Burada Bıçaklanarak Öldürüldüm" yazılı dövizler asıldı.

Kadıköyde Cihan Aymazın öldürüldüğü yere çiçek ve müzik aletleri bırakıldı

Kadıköy'de fotoğrafçılık yapan Mehmet Yıldız, "Çok iyi bir insandı, sadece ekmeği için buradaydı. Kimseye karışmazdı. Parça istemiş çocuk da çalamıyorum deyince bıçaklamış. Her gördüğünde 'Amca nasılsın?' deyip elimi öpmeden bırakmazdı" diye konuştu.

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#Kadıköy#Cinayet#Cihan Aymaz

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