Kadıköy’de Çevre Festivali

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Festivalin bu yılki temasını “İklim Krizi ile Mücadele” oluşturacak. Festivalde, iklim değişikliği başta olmak üzere Türkiye’deki ve dünyadaki tüm çevre sorunları tartışılacak ve çözüm yolları aranacak.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE

Festivalde pandemi, orman yangınları, seller, müsilaj gibi sorunların nedeni olan iklim krizine dikkat çekmek, iklim krizi ile nasıl mücadele edebileceği, sürdürülebilir ve güvenilir bir geleceğin nasıl mümkün olabileceği, dünyadaki ayak izimizin nasıl azaltabileceği konularında çözüm önerileri ortaya konulacak.

Festivalde atölyeler, paneller, söyleşiler, doğa gözlemleri, konserler, film gösterimleri ve tiyatrolar gibi birçok etkinlik yer alıyor.