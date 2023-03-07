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Kadıköy'de 'bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

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#İstanbul#Kadıköy#Riskli Bina
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 12:01

Kadıköy'de 5 katlı apartmanın en üst katında oturan kiracı, 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart asıp evi boşalttı.

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Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ederek, daireyi boşalttı. Coşkun evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı.

Coşkun sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Mesajında "Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesi'ndeki yapı çürüktür" dedi.

Apartman sakinlerinden Selen Şenocak, Canan Coşkun'un evin halini gösteren bir video çektiğini belirterek, "Binanın kolonlarında dökülme var. Kolona dokunuyor kolon içten çürümüş, dökülmeye başlıyor. İçindeki demirler görünüyor, onlar da çürümüş. Bir de beton içinde deniz kabuğu görüyor. Bu nedenle bu afişi asmış" diye konuştu.

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Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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#İstanbul#Kadıköy#Riskli Bina

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