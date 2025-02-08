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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı! İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti

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#Kadıköy#Bıçaklı Saldırı#Mattia Ahmet Minguzzi
Kadıköyde bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 12:32

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

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Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İddiaya göre; İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kadıköyde bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti

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14 GÜN SONRA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi yoğun bakıma alındı. Minguzzi'nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Kadıköy#Bıçaklı Saldırı#Mattia Ahmet Minguzzi

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