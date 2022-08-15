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Kadıköy'de bıçaklı kavga kamerada! Esnaf sandalye fırlattı...

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#Kadıköy#Kavga#Polis
Kadıköyde bıçaklı kavga kamerada Esnaf sandalye fırlattı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 10:01

Kadıköy'de sokağın artasında birbirleriyle kavga eden iki kişiden biri diğerini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Esnafın sandalye fırlattığı bıçaklı saldırgan güçlükle ayrılarak polis tarafından gözaltına alındı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga eden ikiliden adının İsmail olduğu öğrenilen kişi, cebinden çıkardığı bıçakla diğerini kolundan yaraladı.

Kadıköyde bıçaklı kavga kamerada Esnaf sandalye fırlattı...


Çevre esnafı ile gelen polis ekipleri uzun süre kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Bir esnaf, eli bıçaklı kişiye sandalye fırlattı. Kavganın güçlükle sonlandırılmasının ardından polis İsmail adlı saldırganı gözaltına aldı.
Kadıköyde bıçaklı kavga kamerada Esnaf sandalye fırlattı...



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#Kadıköy#Kavga#Polis

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