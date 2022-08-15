Kadıköy'de bıçaklı kavga kamerada! Esnaf sandalye fırlattı...

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga eden ikiliden adının İsmail olduğu öğrenilen kişi, cebinden çıkardığı bıçakla diğerini kolundan yaraladı.