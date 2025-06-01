Kadıköy’de bıçaklı gasp yapan çocuk tutuklandı: Beni yanımdaki çocuklar teşvik etti

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Kadıköy'de sokakta oturan 2 genç, yanlarına gelen çocuklar tarafından bıçakla tehdit edilerek gasp edildi. Genç boynundaki kolyesini vermek istemeyince 17 yaşındaki çocuk bıçak göstererek zorla kolyeyi aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 suça sürüklenen çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BENİ YANIMDAKİ ÇOCUKLAR TEŞVİK ETMİŞTİR"



Gasp yapan E.B.Ö. mahkemedeki ifadesinde, "Mağdura kolyesi tekrar geri verilmiştir. Bıçağı ben çekmedim. Görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere kolyeyi ben aldım ancak bıçak çekmedim. Ben bıçağı ver dedim ancak almadım. Yanımdaki çocuklara da dedim, bu çocuk şikayetçi olursa geri vereyim diye söylemiştim. Beni yanımdaki çocuklar teşvik etmiştir. Kadir isimli şahıs ve arkadaşlar söylediler. Ben pişmanım. Üzerime atılı suçlamayi kabul etmiyorum" dedi.

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"KENDİSİ BİZE ARKADAŞLARI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ"



T.M.Ş. adlı zanlı ise, "E.B.Ö. olay öncesinde bize hiçbir sey söylemedi. Biz yukarı çıktığımızda şaka yapıyor sanmıştık. Kendisi bize arkadaşları olduğunu söylemişti. Videodaki bıçak oyuncak bıçaktır. Ben hiçbir şeye müdahale etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.



İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan E.B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.M.Ş.'ye ise yurt dışı yasağı ve haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak suretiyle adli kontrol hükümleri uygulandı.